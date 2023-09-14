Знімок із супутника показав пошкоджену під Євпаторією систему ППО

Знімок, зроблений супутником вранці 14 вересня, підтверджує ураження російських систем протиповітряної оборони С-400 "Тріумф" під Євпаторією в окупованому Криму, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє "Радіо Свобода".

"Радіо Свобода" отримало супутниковий знімок із високою роздільною здатністю, зроблений вранці 14 вересня, який підтверджує український удар по позиціях систем ППО С-400 під Євпаторією в ніч на четвер.

На знімку Planet Labs видно чорну пляму на місці, де ще недавно розміщувалися елементи комплексної системи ППО.

Раніше OSINT-дослідники оприлюднили знімок двотижневої давності, на якому було зафіксовано ще не пошкоджену російську батарею ЗРК (С-400) неподалік Євпаторії.