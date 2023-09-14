МЗС Туреччини про вступ Швеції в НАТО: Ситуація розвивається

Туреччина віддана попереднім домовленостям щодо вступу Швеції в НАТО, ситуація розвивається у визначених рамках. Про це після зустрічі міністрів закордонних справ Туреччини та Великої Британії сказав турецький міністр Хакан Фідан, повідомляє Укрінформ.

"Туреччина віддана домовленостям, досягнутим на самітах НАТО в Мадриді 2022 року та Вільнюсі 2023 року. Окреслені “дорожні карти” та зобов'язання, які очікуються від сторін, очевидні" , - сказав Фідан.

За словами турецького міністра, ситуація розвивається у цих визначених рамках.

Міністр закордонних справ, співдружності та розвитку Великої Британії Джеймс Клеверлі зазначив, що Британія вірить, що Швеція може зробити значний внесок у НАТО.

"Важливо якомога швидше усунути можливі проблемні питання, і таким чином підтримати членство Швеції в НАТО… У цьому контексті ми сподіваємося, що це сприятиме як загальному захисту НАТО, захисту Туреччини, так і захисту всіх нас. Особливо в цьому сенсі ми намагаємося зменшити стурбованість, висловлену Туреччиною" , - сказав Клеверлі.

Раніше президент Туреччини заявив про те, що схвалення турецьким парламентом вступу Швеції в НАТО залежить від дотримання Швецією обіцянок та не має точних термінів виконання.