МЗС Туреччини про вступ Швеції в НАТО: Ситуація розвивається
Туреччина віддана попереднім домовленостям щодо вступу Швеції в НАТО, ситуація розвивається у визначених рамках. Про це після зустрічі міністрів закордонних справ Туреччини та Великої Британії сказав турецький міністр Хакан Фідан, повідомляє Укрінформ.
"Туреччина віддана домовленостям, досягнутим на самітах НАТО в Мадриді 2022 року та Вільнюсі 2023 року. Окреслені “дорожні карти” та зобов'язання, які очікуються від сторін, очевидні", - сказав Фідан.
За словами турецького міністра, ситуація розвивається у цих визначених рамках.
Міністр закордонних справ, співдружності та розвитку Великої Британії Джеймс Клеверлі зазначив, що Британія вірить, що Швеція може зробити значний внесок у НАТО.
"Важливо якомога швидше усунути можливі проблемні питання, і таким чином підтримати членство Швеції в НАТО… У цьому контексті ми сподіваємося, що це сприятиме як загальному захисту НАТО, захисту Туреччини, так і захисту всіх нас. Особливо в цьому сенсі ми намагаємося зменшити стурбованість, висловлену Туреччиною", - сказав Клеверлі.
Раніше президент Туреччини заявив про те, що схвалення турецьким парламентом вступу Швеції в НАТО залежить від дотримання Швецією обіцянок та не має точних термінів виконання.