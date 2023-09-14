Маляр заявила про звільнення Андріївки, захисники заперечують (Оновлено)

Заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що сили оборони на Бахмутському напрямку звільнили населений пункт Андріївка, командування 3-ї окремої штурмової бригади офіційно спростувало цю інформацію, назвавши її хибною та передчасною, повідомляє Українська правда.

Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр, 3-тя окрема штурмова бригада у Telegram.

"Основні бої тривають у районах Андріївки, Курдюмівки, Кліщеївки. І у нас там хороші новини. Андріївка наша. Закріплюємось на зайнятих позиціях".

З її слів, збройні сили на Бахмутському напрямку продовжують рух уперед. На північному фланзі ворог намагається відбити втрачені позиції.

"А на південному ми успішно просуваємось", - додала вона.

скрін з посту

У 3-й окремій штурмовій бригаді заявили, що повідомлення заступника міністра оборони є хибним та передчасним.

"Офіційно! Заява про взяття Андріївки є хибною та передчасною. Зараз тривають серйозні та важкі бої в районах Клещеївки та Андріївки. Подібні заяви є шкідливими, несуть загрозу для життя особового складу та шкодять виконанню бойових завдань".

Пізніше Маляр відкоригувала текст свого повідомлення, прибравши інформацію про звільнення Андріївки.

Що передувало: 11 вересня Маляр повідомляла, що Збройні сили мають певний успіх у районі Клещеївки та Андріївки на Бахмутському напрямку, за минулий тиждень вдалося звільнити 2 кв. км у цьому напрямі.