Маляр: Захисники звільнили Андріївку на Бахмутському напрямку

Сили оборони мають успіх на Бахмутському напрямку – звільнили населений пункт Андріївка та закріплюються на зайнятих позиціях, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила заступниця міністра оборона Ганна Маляр у Telegram.

"Основні бої тривають в районах Андріївки, Курдюмівки, Кліщіївки. І в нас там гарні новини. Андріївка наша. Закріплюємось на зайнятих позиціях".

За її словами, збройні сили на Бахмутському напрямку продовжують рух вперед. На північному флангу ворог намагається відбити втрачені позиції.

"А на південному ми успішно просуваємось" , - додала вона.

Що було раніше: 11 вересня Маляр повідомляла, що Збройні сили мають певний успіх в районі Кліщіївки і Андріївки на Бахмутському напрямку, за минулий тиждень вдалося звільнити 2 кв. км на цьому напрямку.