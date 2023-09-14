На чотирьох українських АЕС відбулися ротації місій МАГАТЕ

На чотирьох атомних електростанціях України відбулися ротації місій МАГАТЕ, які були введені для моніторингу стану безпеки на об'єктах в умовах повномасштабного вторгнення РФ, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання України.

Зазначається, що ротацію експертів постійних моніторингових місій Міжнародного агентства з атомної енергії провели на Рівненській АЕС, Південноукраїнській АЕС, Хмельницькій АЕС ще минулого тижня.

Цього тижня відбулася ротація експертів постійної моніторингової місії на Чорнобильській АЕС.

23 серпня на чотирьох АЕС України було проведено ротацію експертів постійних моніторингових місій МАГАТЕ.