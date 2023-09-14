В Південній Кореї заявили, що РФ вже давно використовує в Україні зброю з КНДР
В Південній Кореї заявили, що вже давно зброя, яку Росії передає Північна Корея, використовується у її війні з Україною, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє Yonhap News Agency з посиланням на високопоставленого представника президентської адміністрації.
Чиновник сказав, що поки рано оцінювати результати зустрічі Кім Чен Ина з Володимиром Путіним, оскільки поїздка Кіма до Росії ще триває.
Водночас, коли його запитали чи були надані Росії північнокорейські артилерійські снаряди, той відповів, що подібну зброю вже помічали під час боїв в Україні.
"Про це важко говорити, тому що це справа розвідки, але ми вже давно підтвердили, що види зброї, передані Північною Кореєю, були використані Росією на полі бою в Україні".
Водночас керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Росія уже півтора місяця отримує снаряди від Північної Кореї.