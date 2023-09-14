Зеленський напередодні Рош га-Шана зустрівся з представниками єврейської громади
Президент України Володимир Зеленський напередодні Рош га-Шана зустрівся з представниками єврейської громади , зокрема з рабинами та військовими, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив Зеленський в Телеграм.
До зустрічі приєдналися воїни та рабини з Білої Церкви, Бердичева, Вінниці, Гадяча, Дніпра, Донецька, Житомира, Запоріжжя, Кам’янського, Києва, Луганська, Кременчука, Кривого Рогу, Кропивницького, Львова, Миколаєва, Одеси, Полтави, Рівного, Сум, Умані, Харкова, Херсона, Хмельницького, Черкас, Чернівців.
"Я хочу вам подякувати за те, що ви робите, що ви завжди в Україні і завжди з Україною, що ви підтримуєте всіх. Друге – з вашу молитву і вітаю вас з вашим святом – з іудейським Новим роком і я вам всім бажаю здоров’я, родинам, близьким, людям, яким ви допомагаєте і миру. Дякую, що ви своєю роботою, своїми молитвами та діяльністю наближаєте цей мир".
Передісторія:
- 14 вересня до Умані прибула поліція Ізраїлю на період святкування Рош га-Шана, вони нестимуть службу спільно з українськими колегами.
- За добу державний кордон в пунктах пропуску перетнули 8 тисяч 726 паломників-хасидів. Загалом очікується прибуття всього близько 30 тисяч паломників.