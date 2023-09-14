Міноборони РФ заявило про спробу ЗСУ атакувати ракетоносій "Самум"
Міноборони РФ повідомило про спробу ЗСУ атакувати безекіпажним катером 14 вересня ракетний корабель "Самум", повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє російське міноборони.
У відомстві звітують про начебто безуспішну атаку на ракетний корабель на повітряній подушці Чорноморського флоту "Самум" в акваторії Чорного моря. Безпілотний катер нібито знищили зі штатного озброєння корабля.
Передісторія:
- 30 серпня Сили спеціальних операцій ЗСУ спростували черговий фейк Міноборони РФ про нібито "знищення в Чорному морі катерів і військових ССО".
- В ніч на 14 вересня військова контррозвідка СБУ та ВМС провели унікальну спецоперацію біля Євпаторії - "відмінусували" російський комплекс ППО "Тріумф" вартістю 1,2 млрд доларів.
- У ніч на 13 вересня окупаційна "влада" Севастополя повідомила про пожежу на судноремонтному заводі в районі Кілен-балки, Міноборони Росії заявило про атаку ракетами та безпілотними катерами, внаслідок ракетного удару було пошкоджено два кораблі.
- Українське видання "Defense Express" писало про виведення з ладу на тривалий термін або навіть повне знищення підводного човна "Ростов-на-Дону" і великого десантного корабля "Мінськ".