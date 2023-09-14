Reuters: Росія вперше доправила СПГ до Китаю через Арктику

Російський "Газпром" доставив свій перший вантаж скрапленого природного газу (СПГ) арктичним Північним морським шляхом до Китаю через місяць після початку поставок, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що РФ вже давно розглядає цей маршрут, який пролягає від Мурманська біля кордону з Норвегією на схід до Берингової протоки біля Аляски, як альтернативу Суецькому каналу.

"Хоча цей маршрут є фізично складним, він може скоротити час морських перевезень між Європою та Азією в той час, коли торгівля РФ із західними країнами перебуває на найнижчому рівні з часів холодної війни після повномасштабного вторгнення в Україну" , – йдеться в повідомленні.

Згідно з даними, танкер "Великий Новгород" був завантажений скрапленим природним газом з заводу "Портовая СПГ" на Балтійському морі 14 серпня.

Зараз він пришвартований біля термінала Таншань Цаофейдянь в провінції Хебей.

Нагадаємо:

ЄС цьогоріч має намір імпортувати рекордні обсяги скрапленого природного газу з Росії, незважаючи на те, що блок прагне відмовитися від російського викопного палива до 2027 року.