У мережі з'явилося відео з пошкодженим напередодні кораблем "Мінськ"

У мережі з'явилося відео великого десантного корабля "Мінськ" Чорноморського флоту Росії, який отримав серйозні пошкодження під час ракетного удару по Севастопольському судноремонтному заводу в окупованому Криму, повідомляє Ділова столиця.

Відео із доку оприлюднив Антон Геращенко.

Нагадаємо, в окупованому Севастополі в результаті атаки в ніч на 13 вересня був уражений великий десантний корабель, а також підводний човен російських ВМС. Судна, за даними української розвідки, відновленню не підлягають.