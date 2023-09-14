ЗМІ: Зеленський приїде у США й зустрінеться з Байденом у Білому домі

Американське видання NBC News у четвер повідомило, що президент Володимир Зеленський приїде до США для участі в тижні високого рівня Генеральної асамблеї ООН та зустрінеться з Джо Байденом, повідомляє Європейська правда.

Співрозмовник NBC News в українській владі уточнив, що візит Зеленського запланований на наступний тиждень – саме тоді, коли в Генасамблеї ООН виступатимуть лідери держав. Офіційно Україна це не підтверджувала.

Телеканал Sky News із посиланням на неназваного американського посадовця пише, що президенти України та США проведуть зустріч у Білому домі.

Нагадаємо, що Зеленський відвідував Сполучені Штати в грудні 2022 року, що стало його першим закордонним візитом із початку повномасштабного вторгнення Росії. А з Байденом український президент востаннє зустрічався в липні в межах Вільнюського саміту НАТО.

Раніше джерела агентства Bloomberg повідомляли, що президент України Володимир Зеленський може приїхати до Нью-Йорка у вересні для участі в заходах тижня високого рівня Генеральної асамблеї ООН.

За даними ЗМІ, під час заходів Зеленський може особисто представити "формулу миру" – план із десяти пунктів, покликаний завершити повномасштабне вторгнення РФ в Україну.