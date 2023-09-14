Умєров провів свої перші переговори зі Столтенбергом та Боррелем

Призначений минулого тижня новий міністр оборони України Рустем Умєров у четвер провів свої перші на посаді телефонні розмови з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і топ-дипломатом ЄС Жозепом Боррелем, повідомляє Європейська правда.

Про це Умєров написав у соцмережах.

Зі Столтенбергом голова Міноборони провів "продуктивні перемовини", під час яких обговорив імплементацію рішень Вільнюського саміту й спільну роботу над Дорожньою картою взаємосумісності.

"Поінформував колегу про оперативну обстановку на фронті та результати нашої наступальної операції", – додав Умєров.

Held productive negotiations with @JensStoltenberg , NATO Secretary General.



Обговорено реалізацію подій, отриманих на Vilnius Summit і наш спільний працю з @NATO на Interoperability Roadmap. pic.twitter.com/Q9z7aUL6Uu — Rustem Umerov (@rustem_umerov) September 14, 2023

Із Боррелем він обговорив покращення забезпечення ЗСУ зброєю та боєприпасами.

"Свободу можна захистити лише колективними діями, що вимагає ефективної спільної архітектури безпеки в Європі. Ми працюємо над цим. Разом до перемоги", – додав міністр.

Важлива розмова з високою представницею ЄС для іноземних осіб і захисту політики @JosepBorrellF .



We consulted on how to improve provision of weapons and ammunition for UA. pic.twitter.com/YszxOpLuH1 — Rustem Umerov (@rustem_umerov) September 14, 2023

На початку тижня Умєров також провів першу телефонну розмову з главою Пентагону США Ллойдом Остіном.

Нагадаємо, 6 вересня Верховна рада схвалила призначення ексголови Фонду держмайна Рустема Умєрова на посаду очільника Міноборони після відставки з цієї посади Олексія Резнікова.