Умєров провів свої перші переговори зі Столтенбергом та Боррелем
Призначений минулого тижня новий міністр оборони України Рустем Умєров у четвер провів свої перші на посаді телефонні розмови з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і топ-дипломатом ЄС Жозепом Боррелем, повідомляє Європейська правда.
Про це Умєров написав у соцмережах.
Зі Столтенбергом голова Міноборони провів "продуктивні перемовини", під час яких обговорив імплементацію рішень Вільнюського саміту й спільну роботу над Дорожньою картою взаємосумісності.
"Поінформував колегу про оперативну обстановку на фронті та результати нашої наступальної операції", – додав Умєров.
Із Боррелем він обговорив покращення забезпечення ЗСУ зброєю та боєприпасами.
"Свободу можна захистити лише колективними діями, що вимагає ефективної спільної архітектури безпеки в Європі. Ми працюємо над цим. Разом до перемоги", – додав міністр.
На початку тижня Умєров також провів першу телефонну розмову з главою Пентагону США Ллойдом Остіном.
Нагадаємо, 6 вересня Верховна рада схвалила призначення ексголови Фонду держмайна Рустема Умєрова на посаду очільника Міноборони після відставки з цієї посади Олексія Резнікова.