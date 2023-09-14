Зеленський подякував СБУ та ВМС за сьогоднішній "тріумф"

Президент Володимир Зеленський у четвер, 14 вересня, подякував СБУ і ВМС ЗСУ за знищення системи ППО російських окупантів Тріумф в окупованому Криму, повідомляє Новое время.

"Я дякую вам за цей сьогоднішній тріумф — знищено систему ППО окупантів на землі нашого Криму. Дуже вагомо, молодці! Слава всім, хто бореться заради України! І спасибі всім, хто допомагає" , — сказав глава держави у вечірньому зверненні.

Зеленський також розповів, що провів у четвер нараду з новим міністром оборони Рустемом Умєровим і обговорив із ним «деякі ключові речі», зокрема рішення, яких від відомства чекають українські захисники.

Уранці 14 вересня в соцмережах повідомили про нові потужні вибухи в Криму. На фото і відео з Євпаторії видно пожежу і заграву. ЗМІ писали, що в тому районі розташовані кілька військових частин, база ППО; також неподалік розташований військовий аеродром.

У міністерстві оборони Росії заявили, що вночі над окупованим півостровом нібито збили 11 безпілотників. Коментуючи вибухи, в ОК Південь сказали, що триває планова робота і військові цілі окупантів є законними.

Джерела у Службі безпеки України повідомили, що вибухи в Євпаторії — спецоперація контррозвідки СБУ і Військово-морських сил ЗСУ. Дронами і ракетами Нептун було знищено російський комплекс ППО Тріумф.

С-400 Тріумф — російська зенітна ракетна система великого і середнього радіусу дії, ЗРК нового покоління. Його використовують для ураження авіації та балістичних ракет. Ціна одного комплексу — близько $1,2 мільярда.