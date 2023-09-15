ISW: Росіяни витіснили ще з кількох позицій під Бахмутом

Українські війська витіснили російські сили з позицій поблизу Міньківки, що 15 кілометрів на північний захід від Бахмута та Дубово-Василівки, що 6 кілометрів на північний захід від Бахмута.﻿ Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

Українські сили продовжували наступальні операції на заході Запорізькій області та навколо Бахмута і, як повідомляється, 14 вересня просунулися на південь від Бахмута.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили досягли часткових успіхів поблизу Бахмута, Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.

Речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш заявив, що українські війська витіснили російські війська з позицій поблизу Міньківки та Дубово-Василівки.

Український Генштаб і Маляр констатували, що українські війська продовжують поступове просування на мелітопольському напрямку.

Ключові висновки ISW за 14 вересня