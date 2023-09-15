Пентагон: КНДР стане співучасницею війни, якщо поставить РФ боєприпаси

Будь-яка країна, яка підтримує Росію у війні в Україні, буде співучасником вбивств невинних українських цивільних людей, посадовців та військових, які перебувають на полі бою.﻿﻿ Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх на брифінгу, повідомляє Українська правда.

Сінгх зауважила, що Росія перебуває у відчайдушному стані оскільки шукає боєприпаси у Північної Кореї.

"Ми стежимо за ситуацією. Ми публічно оприлюднили наші застереження Північній Кореї. Передача Росії будь-якого виду зброї знову порушило б резолюцію Ради безпеки ООН, за яку сама ж Росія голосувала. Тож ми заохочуємо, щоб Північна Корея не укладала угод з Росією щодо надання будь-якого типу боєприпасів, бо це призведе до подальшої ескалації" , – сказала вона.

Нагадаємо, Кім Чен Ин і Володимир Путін у середу зустрілися на космодромі "Восточный". У день приїзду Кіма до РФ КНДР запустила дві балістичні ракети біля свого східного узбережжя.

Сполучені Штати пригрозили﻿ агресивно застосувати чинні санкції проти Пхеньяна та запровадити нові, якщо Північна Корея надасть зброю Москві для її війни в Україні.

В ЄС також заявили, що готові﻿ вжити заходів проти КНДР, якщо та надаватиме Росії підтримку у її війні проти України.