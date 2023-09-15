Пентагон: КНДР стане співучасницею війни, якщо поставить РФ боєприпаси
Будь-яка країна, яка підтримує Росію у війні в Україні, буде співучасником вбивств невинних українських цивільних людей, посадовців та військових, які перебувають на полі бою. Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх на брифінгу, повідомляє Українська правда.
Сінгх зауважила, що Росія перебуває у відчайдушному стані оскільки шукає боєприпаси у Північної Кореї.
"Ми стежимо за ситуацією. Ми публічно оприлюднили наші застереження Північній Кореї. Передача Росії будь-якого виду зброї знову порушило б резолюцію Ради безпеки ООН, за яку сама ж Росія голосувала. Тож ми заохочуємо, щоб Північна Корея не укладала угод з Росією щодо надання будь-якого типу боєприпасів, бо це призведе до подальшої ескалації", – сказала вона.
Нагадаємо, Кім Чен Ин і Володимир Путін у середу зустрілися на космодромі "Восточный". У день приїзду Кіма до РФ КНДР запустила дві балістичні ракети біля свого східного узбережжя.
Сполучені Штати пригрозили агресивно застосувати чинні санкції проти Пхеньяна та запровадити нові, якщо Північна Корея надасть зброю Москві для її війни в Україні.
В ЄС також заявили, що готові вжити заходів проти КНДР, якщо та надаватиме Росії підтримку у її війні проти України.