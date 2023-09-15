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ЗСУ за добу знищили майже 500 окупантів, 28 артсистем і 5 РСЗВ – Генштаб

ЗСУ за добу знищили майже 500 окупантів, 28 артсистем і 5 РСЗВ – Генштаб
Фото: Facebook

Сили оборони України за минулу добу знищили приблизно 470 російських окупантів, а також 13 танків, 28 артилерійських систем, 5 реактивних систем залпового вогню та іншу військову техніку противника.

Про це йдеться﻿ в повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 15 вересня 2023 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 271440 (+470) осіб ліквідовано,
  • танків – 4612 (+13) од,
  • бойових броньованих машин – 8814 (+4) од,
  • артилерійських систем – 5972 (+28) од,
  • РСЗВ – 774 (+5) од,
  • засобів ППО – 521 (+4) од,
  • літаків – 315 од,
  • гелікоптерів – 316 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4714 (+17),
  • крилатих ракет – 1455 од,
  • кораблів / катерів – 20 од,
  • підводних човнів – 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8492 (+34) од,
  • спеціальної техніки – 889.

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