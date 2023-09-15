ЗСУ за добу знищили майже 500 окупантів, 28 артсистем і 5 РСЗВ – Генштаб
Сили оборони України за минулу добу знищили приблизно 470 російських окупантів, а також 13 танків, 28 артилерійських систем, 5 реактивних систем залпового вогню та іншу військову техніку противника.
Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 15 вересня 2023 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 271440 (+470) осіб ліквідовано,
- танків – 4612 (+13) од,
- бойових броньованих машин – 8814 (+4) од,
- артилерійських систем – 5972 (+28) од,
- РСЗВ – 774 (+5) од,
- засобів ППО – 521 (+4) од,
- літаків – 315 од,
- гелікоптерів – 316 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4714 (+17),
- крилатих ракет – 1455 од,
- кораблів / катерів – 20 од,
- підводних човнів – 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8492 (+34) од,
- спеціальної техніки – 889.