У Молдові суд дозволив експрезиденту Додону виїжджати за кордон

Експрезиденту Молдови Ігорю Додону, звинуваченому в корупції, організації та отриманні фінансування політичної партії від "злочинної організації", суд дозволив покинути країну, повідомляє NewsMaker.

Вища судова палата відхилила клопотання прокурора, який вимагав продовжити заборону виїзду з країни ще на 60 днів, але зобов'язав Додона бути присутнім на засіданнях суду.

Експрезидент заявив, що не має наміру переховуватися від слідства, але хотів би виїхати на кілька днів із сім'єю.