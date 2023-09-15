Південна Корея може запровадити санкції проти РФ за співпрацю з КНДР

Південна Корея може запровадити односторонні санкції проти Москви, якщо стане відомо про будь-яку угоду Росії з КНДР, пов’язану з військовою співпрацею чи торгівлею зброєю. Про це заявив міністр закордонних справ Південної Кореї Пак Джин, повідомляє Укрінформ.

"Досягнення Північною Кореєю під час саміту будь-якої угоди з Росією, пов’язаної з торгівлею зброєю, стане надзвичайно серйозною загрозою безпеці та миру на Корейському півострові" , – заявив Пак.

Відповідаючи на питання, чи розглядає Сеул односторонні санкції проти Північної Кореї та Росії у разі повідомлення про таку угоду, міністр сказав: "Ми розглядаємо всі можливі заходи" .

Південна Корея неодноразово вводила односторонні обмеження проти КНДР через незаконну ядерну, ракетну та кібернетичну діяльність, але стосовно Москви Сеул доєднався лише до міжнародних санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну.

Пак додав, що військова співпраця, включаючи торгівлю зброєю, між Північною Кореєю та Росією стане порушенням ряду резолюцій Ради Безпеки ООН проти Пхеньяна.

"Уряд висловив суворе попередження та закликає не допускати подібних дій" , - зазначив міністр.

Він додав, що російська сторона наразі не інформувала про будь-які домовленості з КНДР, укладені під час візиту Кіма.