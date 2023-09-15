Дуда планує зустрітися із Зеленським: говоритимуть про зерно

Президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що за кілька днів матиме зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Європейська правда.

"Ми домовилися про зустріч у Нью-Йорку через кілька днів з президентом України Володимиром Зеленським" , – заявив Анджей Дуда.

"Серед іншого, ми будемо говорити про зерно" , – зазначив він.

Він підкреслив, що Польща не зацікавлена в тому, щоб українське зерно продавалося на польському ринку.

Він додав, що "ми також повинні захищати свої інтереси".

"Ми повинні захищати наш ринок, і ми це робимо, одночасно намагаючись допомогти Україні. Україна повинна зрозуміти нашу позицію" , – підкреслив він.

Як відомо, Єврокомісія запровадила тимчасове обмеження на імпорт української сільгосппродукції до п'яти держав-членів ЄС – Польщі, Болгарії, Угорщини, Румунії та Словаччини. Ті стверджували, що українське зерно б'є по їхньому ринку й шкодить фермерам.

Уряд Польщі у вівторок ухвалив резолюцію, у якій декларує наміри продовжити заборону на національному рівні, якщо її не продовжать на рівні ЄС. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у відповідь анонсував звернення до арбітражу СОТ у разі блокування Польщею експорту українського зерна.