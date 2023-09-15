WP: Зеленський наступного тижня відвідає Вашингтон і виступить у Конгресі

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня відвідає Вашингтон. Планується, що глава держави виступить у Капітолії.﻿ Про це повідомляє The Washington Post, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Як зазначили джерела видання, Зеленський наступного тижня вирушить до США на зустріч світових лідерів на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Візит Зеленського на Капітолійський пагорб заплановано на наступний четвер, 21 вересня. Речник президента не відповів на запит ЗМІ.

За даними The Washington Post, поїздку українського президента було погоджено з адміністрацією Джо Байдена. Мета візиту Зеленського - підкреслити важливість для Конгресу задоволення запиту Білого дому на додатковий бюджет на понад 24 млрд доларів додаткової допомоги Україні.

Це буде другий візит Зеленського до Вашингтона з початку повномасштабної війни. Перша поїздка була наприкінці минулого року.

Генасамблея ООН

Варто зазначити, що 19-25 вересня світові лідери прибудуть до Нью-Йорка на Генасамблею ООН. Раніше стало відомо, що президент Володимир Зеленський відвідає Нью-Йорк.

Також про плани зустрітися з Зеленським у Нью-Йорку заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. Він зазначив, що планує провести особисту зустріч, щоб обговорити "зернову угоду".