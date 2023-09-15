Вибори у Словаччині: в опитуванні лідирує партія, яка проти зброї для України

Партія Smer-SD колишнього прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який виступає проти підтримки України зброєю, лідирує в опитуванні громадської думки напередодні парламентських виборів, які відбудуться 30 вересня. Про це свідчать дані опитування, проведеного компанією AKO, повідомляє Європейська правда.

Згідно з опитуванням, партія Smer-SD здобула б перемогу на виборах з 19,4% голосів.

За нею йдуть дружня до України "Прогресивна Словаччина" (PS) з 18,2% голосів і партія "Голос" (Hlas-SD) з 15,1%.

Прогресивна Словаччина" обіцяє продовжити підтримувати Україну разом з європейськими партнерами і партнерами по НАТО, якщо вона отримає владу на виборах.

До парламенту також потрапили б партія SaS (7,4%), коаліція OĽANO та друзі, "За народ" і Християнський союз (7%), "Словацька національна партія" (SNS) (6%) і Християнсько-демократичний союз (KDH) (6%). За ними йшли б рух "Ми родина" (5,3%) і ультраправий рух "Республіка" (5,2%).

Необхідні п'ять відсотків не набрали б партія ультраправого політика нацистського спрасування Котлеби, ĽSNS тільки 0,6% підтримки.

Роберт Фіцо, який має шанс стати наступним прем’єром Словаччини, обіцяв негайно припинити всі поставки військової допомоги Україні, він виступає проти прагнення України вступити в НАТО і засуджував санкції ЄС проти Росії.

Фіцо обіймав посаду прем’єр-міністра з 2012 по 2018 рік. Він був усунений від влади внаслідок антиурядових протестів, які спалахнули після вбивства журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його нареченої.