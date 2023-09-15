Кабмін уже виділив 60 млрд грн на якнайшвидше відновлення регіонів

На швидке відновлення регіонів Кабінет міністрів виділив вже 60 млрд грн, завдання місцевих влад – їхнє ефективне використання. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Президії Конгресу місцевих та регіональних влад, повідомляє Економічна правда.

Глава уряду уточнив, що на засіданні зосередилися на актуальних питаннях Харківської області.

"Харківщині ми виділили 3,56 млрд з фонду ліквідації наслідків збройної агресії на відновлення населених пунктів, інфраструктури житлового та громадського призначення. Ще 4,4 млрд грн перерахували цього року цільових субвенцій. З резервного фонду регіон отримав 1,3 млрд грн на зведення фортифікацій" , – повідомив Шмигаль.

Прем’єр додав, що Харківська область є лідером за поданими заявами на компенсацію за пошкоджене та зруйноване житло єВідновлення: понад 16 тис заяв. Водночас потрібно прискорити роботу місцевих комісій для обробки заяв.

Шмигаль також наголосив на пріоритетних видатках для місцевих бюджетів: безпека та оборона, соціальні допомоги, медицина, освіта, критична інфраструктура, швидке відновлення.