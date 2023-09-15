У Третій штурмовій бригаді розповіли, як звільняли Андріївку

Бійці Третьої штурмової бригади заявили, що російський гарнізон в Андріївці був оточений та розбитий вщент, а взяття і утримання населеного пункту стане ключем для прориву на правому фланзі від Бахмута, повідомляє Українська правда.

"Третя окрема штурмова бригада звільнила н.п. Андріївку. 72 омсбр рф — розбита вщент! В результаті блискавичної операції російський гарнізон Андріївки був оточений, відрізаний від основних сил та знищений" , – йдеться в повідомленні.

За дві доби українські військові ліквідували начальника бригадної розвідки ворога, трьох комбатів та майже всю піхоту 72 бригади, разом з офіцерами і значною кількістю техніки, зазначили в бригаді.

Водночас наразі бої тривають, підрозділи 3-ї ОШБ продовжують закріплюватись на нових позиціях.

Про конкретні цифри загиблих та поранених окупантів, а також інші деталі операції повідомлять згодом.

Бійці підкреслюють, що підрозділи 72-ї омсбр РФ неодноразово зазнавали вагомих втрат під час зіткнень з третьою штурмовою: "Тепер, після відновлення та перегрупування, ворог зазнав тотального провалу" .