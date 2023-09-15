За добу окупанти атакували 11 областей – зведення ОВА

Російська армія за добу здійснила атаки на 11 областей України, застосовувала артилерію, міномети, авіацію, безпілотники. Про це йдеться у зведеній інформації обласних військових адміністрацій про ситуацію в регіонах України станом на 9:00 п'ятниці, 15 вересня, повідомляє Укрінформ.

У Хмельницькій області зранку пролунав вибух. Працювали сили ППО. Інформація уточнюється.

У Вінницькій області під ранок лунали вибухи. Працювала протиповітряна оборона. Дані уточнюються.

У Чернігівській області ворог із мінометів, артилерії та АГС обстрілював Корюківський та Новгород-Сіверський райони. Без жертв та руйнувань.

У Сумській області вночі росіяни двічі обстріляли Зноб-Новгородську громаду з міномета. За попередніми даними, без людських втрат і руйнувань. Вчора протягом дня росіяни здійснили 26 обстрілів прикордоння Сумщини. Зафіксовано 151 вибух. Обстрілів зазнали Великописарівська, Хотінська, Білопільська, Середино-Будська, Краснопільська, Новослобідська, Миропільська, Есманська громади.

У Дніпропетровській області вночі загарбники били по Нікопольському району з важкої артилерії. У Червоногригорівській громаді пошкоджений об'єкт інфраструктури. Горіла суха трава. Також ворог цілив і по Марганецькій громаді.

Вчора вдень війська РФ двічі атакували Дніпропетровщину. Спочатку били по Межівській громаді Синельниківського району, потім — по Марганецькій громаді Нікопольського району. Сталася пожежа.

У Запорізькій області за добу ворог здійснив 118 обстрілів 31 населеного пункту. Росіяни із РСЗВ обстрілювали Новоіванівку, Успенівку, Новодарівку, Чарівне, Левадне, Роботине, Малі Щербаки та Лук'янівське, шість авіаударів здійснили по Оріхову, 9 атак БПЛА - по Трудовому, Малих Щербаках, П'ятихатках та Малинівці.

94 артобстріли прийшлися по території, зокрема Гуляйполя, Оріхова, Білогір'я, Темирівки, Ольгівського, Лугівського, Преображенки, Степногірська, Степового, Плавнів, Павлівки, Лобкового і Кам'янського.

Внаслідок артилерійського удару по Преображенці поранення зазнав 34-річний чоловік та був госпіталізований. Надійшло 28 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарчих споруд та об'єктів інфраструктури.

У Харківській області авіаударів зазнали Стрілеча Харківського району, Плетенівка Чугуївського району, Степова Новоселівка і Котлярівка Куп’янського району. Під обстрілами перебували Кучерівка, Кислівка, Іванівка, Синківка, Берестове Куп’янського району, Нескучне Харківського району, Нестерне, Охримівка, Бударки Чугуївського району. Внаслідок артилерійського обстрілу Вовчанська Чугуївського району пошкоджено 5 приватних будинків. У Подолах Куп‘янського району пошкоджено приватне домоволодіння.

У Луганській області росіяни били по Невському. Повністю зруйновано один будинок, ще два пошкоджені. Під авіаційними ударами перебували Надія і Новоєгорівка, під артилерійськими та мінометними - Невське та Білогорівка. За добу ворог здійснив 147 обстрілів Луганщини, випустив 539 снарядів.

У Донецькій області росіяни із РСЗВ "Смерч" та "Град" і артилерії атакували Авдіївку, Часів Яр, Костянтинівку, Красногорівку, Курдюмівку, Неліпівку, Іванопілля, Шахтарське, Карлівку, Дружбу, Новодмитрівку, Предтечине. Пошкоджено 27 приватних житлових будинків, три ЛЕП, молитовний дім, господарчу споруду, приміщення ДП "Укрветсанзавод". За добу на Донеччині одна людина дістала поранення.

У Миколаївській області зранку з реактивних систем залпового вогню загарбники з Кінбурнської коси завдали удару по відкритій території Радсадівської територіальної громади. Без руйнувань та постраждалих. Вчора вдень ворог бив по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

По Херсонській області армія РФ здійснила 91 обстріл (випустила 349 снарядів), з них по Херсону - шість обстрілів (20 снарядів). Росіяни поцілили у райони 29 населених пунктів, адмінбудівлю та церкву у Бериславському районі, об'єкт критичної інфраструктури у Херсонському районі, територію заводу в Херсоні. Загинула одна дитина, шестеро людей дістали поранення, зокрема дитина.