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ППО вночі знищила 17 "Шахедів" над Хмельниччиною – Повітряні сили

ППО вночі знищила 17 "Шахедів" над Хмельниччиною – Повітряні сили
Фото: twitter.com/DefenceU

У ніч на 15 вересня росіяни атакували Україну безпілотниками типу Shahed. Протиповітряна оборона знищила всі 17 "Шахедів", які запустили окупанти.

Про це повідомили﻿ в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Пуски здійснювалися з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – РФ). Безпілотники рухалися різними маршрутами в напрямку Хмельницької області. Усі 17 дронів знищили.

До відбиття атаки залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та інших складових Сил оборони, зазначили в Повітряних силах.

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