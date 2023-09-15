ППО вночі знищила 17 "Шахедів" над Хмельниччиною – Повітряні сили
У ніч на 15 вересня росіяни атакували Україну безпілотниками типу Shahed. Протиповітряна оборона знищила всі 17 "Шахедів", які запустили окупанти.
Про це повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.
Пуски здійснювалися з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – РФ). Безпілотники рухалися різними маршрутами в напрямку Хмельницької області. Усі 17 дронів знищили.
До відбиття атаки залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та інших складових Сил оборони, зазначили в Повітряних силах.