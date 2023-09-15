У ЗСУ прокоментували атаку "Шахедів" на Хмельниччину: Шукали Storm Shadow

На Хмельниччині російські окупанти хотіли знищити бомбардувальники Су-24М, які переносять ракети Storm Shadow. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, повідомляє Ліга.net.

За його словами, ворог намагався знайти українські бомбардувальники після ударів по тимчасово окупованому Севастополю 13 вересня.

Було запущено 17 дронів-камікадзе Shahed-136, проте всі були збиті протиповітряною обороною.

"Не вперше вони атакують під ранок. Цього разу змістили графік, це навіть дозволяє краще відпрацьовувати мобільним групам" , — сказав Ігнат.

Щодо ударів по Криму, спікер ПС сказав, що, швидше за все, командувач Повітряних сил Микола Олещук представлятиме до державних нагород льотчиків, які били по Севастополю.