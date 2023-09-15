Обшук у Шуфрича: СБУ знайшла російські ордени та радянську символіку

Під час обшуку в народного депутата Нестора Шуфрича, обраного від проросійської партії ОПЗЖ, СБУ знайшла заборонену російську символіку та нагороди, повідомляє Українська правда.

Як свідчать фото, надані джерелом в СБУ, у нардепа, якого підозрюють у державній зраді, виявили георгіївські стрічки, медалі та кітелі збройних сил РФ.

Нагадаємо, у п'ятницю 15 вересня стало відомо, що Служба безпеки України прийшла з обшуками до народного депутата Нестора Шуфрича, обраного від забороненої нині проросійської партії ОПЗЖ. За словами джерел, його підозрюють у державній зраді.

За даними слідства, Шуфрич співпрацював зі співробітником ФСБ РФ та колишнім народним депутатом Володимиром Сівковичем.