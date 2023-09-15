У МЗС відреагували на заяви Угорщини про "глобалізацію" війни в Україні

У Міністерстві закордонних справ України вважають, що Брюссель має вимагати пояснень від Угорщини про те, чому очільник угорського зовнішньополітичного відомства Петер Сійярто працює проти інтересів ЄС в Азії, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

Ніколенко зазначив, що, як вважає міністр закордонних справ Угорщини, який днями відвідав Гонконг, увесь світ страждає від наслідків війни не тому, що Росія напала на Україну, а тому, що Європа глобалізувала конфлікт.

"На нашу думку, в Брюсселі мають запросити пояснення у Будапешта про те, чому угорський міністр поширює дезінформацію проти Європейського Союзу в інтересах Росії. Адже мова тут вже йде не лише про Україну, але й про намагання Угорщини похитнути європейські позиції в Азії" , - зауважив речник МЗС.

У наведеному в дописі відеосюжеті глава МЗС Угорщини заявляє, що весь світ страждає від наслідків війни в Україні, тому що Європа не локалізувала чи не ізолювала конфлікт, а глобалізувала його. Сійярто також заявляє, що Угорщина чи не єдина в Європі виступає за негайне завершення війни, початок мирних переговорів і укладення угоди про мир.