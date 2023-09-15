Путін не відповідає на дзвінки від Пашиняна – вірменське видання

Президент Росії Володимир Путін ігнорує дзвінки від прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна﻿ Про це вірменському виданню Hraparak повідомило джерело в уряді країни, повідомляє Ділова столиця.

За даними видання, 9 вересня прем'єр-міністр Вірменії провів телефонні переговори з держсекретарем США, президентом Франції, канцлером Німеччини, президентом Ірану та прем'єр-міністром Грузії. Через два дні він спробував зв'язатися з Путіним.

За кілька днів прем'єр-міністр Пашинян заявив, що перебуває у постійному контакті з Путіним і що президент Росії в курсі ситуації навколо Вірменії та Карабаху. Путін повідомив, що "отримав великий лист" від Пашиняна.

"За даними наших джерел в уряді, Пашинян зателефонував, але в Кремлі йому не відповіли, після цього він надіслав великий лист Володимиру Володимировичу і Путін повідомив про це на конференції у Владивостоці.