FT: Військові навчання на Заході не осучаснені під реалії війни в Україні

Один із головних уроків контрнаступу Сил оборони – п'ятитижневий військовий вишкіл українських захисників на Заході "надто короткий" і не адаптований до того, що відбувається на полі бою. Про це з посиланням на думки бійців ЗСУ та висновки військових аналітиків пише Financial Times, повідомляє Ліга.net.

За словами позивного "Сулеман", командира спецпризначенців 78-го полку Ґерць у складі Десантно-штурмових військ ЗСУ, "якби я робив тільки те, чого мене навчили західні військові, я був би мертвий".

Він стверджує, що тренувався з американськими, британськими та польськими військовими, кожний з яких давав "кілька добрих порад", але також і "погані поради", наприклад, як, на їхню думку, потрібно зачищати окопи супротивника.

"Я їм сказав: "Хлопці, це нас уб'є" , – цитує видання спецпризначенця.

Раніше українські військові висловлювали подив, що на деяких базових курсах за кордоном інструктори не використовують малі розвідувальні дрони типу DJI Mavic, які всюдисущі на лінії фронту та кардинально змінили спосіб ведення війни у 2022/2023 роках.

В умовах тотального мінування та потужних ліній оборони окупантів, а також за відсутності військової допомоги союзників із сучасною бойовою авіацією, ЗСУ "виявили, що неможливо дотримуватися доктрини НАТО з загальновійськової війни", тобто скоординованих дій піхоти, бронетехніки, артилерії, протиповітряної оборони та авіації.

Посилаючись на військових аналітиків Майкла Кофмана та Роба Лі, FT пише, що за таких умов українці "найкраще воюють у складі невеликих, високоманевровних штурмових підрозділів".

"Їм складно проводити операції вище за рівень роти (200 осіб) або навіть взводу (20–50 осіб). Але якщо українські сили хочуть скористатися якимось проломом в обороні Росії, їм потрібно координувати дії більших сил, а для цього їм потрібна краща підготовка" , – пише видання.

Джек Уотлінг і Нік Рейнольдс із Королівського інституту об'єднаних служб оборонних досліджень (RUSI), які вивчали українську операцію зі звільнення двох сіл на півдні країни, пишуть у звіті, що бойові дії "показали необхідність більшої колективної підготовки у плануванні на рівні бригад, а також для командирів взводів та рот".