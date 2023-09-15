"Укроборонпром" обмежив спілкування з журналістами після матеріалу Reuters

Після неузгодженого оприлюднення агентством Reuters інформації, яка поставила під загрозу безпеку одного із підприємств АТ "Українська оборонна промисловість", компанія тимчасово обмежила спілкування з пресою з виробничих питань, повідомляє Укрінформ.

"Після матеріалу Reuters від 12.09.23, який поставив під загрозу безпеку одного з підприємств АТ "УОП", спілкування зі ЗМІ щодо окремих потенційно небезпечних тем, що стосуються виробничих майданчиків та деяких інших деталей, обмежене. Ми повідомимо, коли ситуація зміниться" , - йдеться у відповіді.

В "Укроборонпромі" підкреслили, що інформація про роботу українського оборонно-промислового комплексу під час повномасштабної війни з РФ є чутливою й тому має бути дозованою, перевіреною та не нести загрози для підприємств ОПК, їх працівників та обороноздатності України.

В компанії запевнили, що залишаються і надалі відкритими до спілкування щодо питань трансформації, побудови антикорупційної інфраструктури тощо.

Як повідомлялося, днями ЗМІ поширили інформацію, оприлюднену агентством Reuters, щодо відкриття на одному з підприємств АТ "Українська оборонна промисловість" нового центру виробництва.