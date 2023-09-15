Ігнат: Зараз у РФ в рази менше ракет, ніж було в 2022 році
У Росії станом на осінь 2023 року в рази менше ракет ніж було у 2022 році. Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, повідомляє Українська правда.
"Треба уточнити, що ракет (в Росії – ред.) менше станом на осінь 2023-го року в рази ніж було станом на 2022 рік.
Але виробництво ракет продовжується, вони їх виготовляють, західні комплектуючі там є. І в ракетах, і в "Шахедах"… і західні ЗМІ теж на цьому наголошують, що як би не працювали санкції, все одно Росія продовжує отримувати комплектуючі для ракет", – сказав Ігнат.
Раніше The New York Times у своїй публікації повідомила, що Росії вдалося подолати санкційний тиск і тепер вона здатна виробляти більшу кількість ракет, ніж до початку повномасштабного вторгнення.