Ігнат: Зараз у РФ в рази менше ракет, ніж було в 2022 році

У Росії станом на осінь 2023 року в рази менше ракет ніж було у 2022 році.﻿﻿ Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, повідомляє Українська правда.

"Треба уточнити, що ракет (в Росії – ред.) менше станом на осінь 2023-го року в рази ніж було станом на 2022 рік.

Але виробництво ракет продовжується, вони їх виготовляють, західні комплектуючі там є. І в ракетах, і в "Шахедах"… і західні ЗМІ теж на цьому наголошують, що як би не працювали санкції, все одно Росія продовжує отримувати комплектуючі для ракет" , – сказав Ігнат.

Раніше The New York Times у своїй публікації повідомила﻿, що Росії вдалося подолати санкційний тиск і тепер вона здатна виробляти більшу кількість ракет, ніж до початку повномасштабного вторгнення.