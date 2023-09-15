Міноборони Німеччини: для передачі Taurus треба "один-два тижні"

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що Німеччині потрібно ще один-два тижні, щоб зважити рішення про передачу Україні крилатих ракет, повідомляє Європейська правда.

Пісторіус прокоментував можливе рішення про надання Україні ракет Taurus на Вестфальській конференції з питань миру, що проходить у Мюнстері.

"Якщо на прийняття рішення піде ще тиждень-два, то так має бути… Німеччина має проявити високий рівень обережності, навіть якщо нашим українським друзям це складно зрозуміти" , – сказав міністр оборони.

Нагадаємо, цього тижня депутати німецького Бундестагу від коаліції написали листа до канцлера Олафа Шольца та міністра оборони Бориса Пісторіуса, у якому, зокрема, вимагають передати Україні далекобійні ракети Taurus.