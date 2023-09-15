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Міноборони Німеччини: для передачі Taurus треба "один-два тижні"

Міноборони Німеччини: для передачі Taurus треба "один-два тижні"
Фото: Jwnabd

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що Німеччині потрібно ще один-два тижні, щоб зважити рішення про передачу Україні крилатих ракет, повідомляє Європейська правда.

Пісторіус прокоментував можливе рішення про надання Україні ракет Taurus на Вестфальській конференції з питань миру, що проходить у Мюнстері.

"Якщо на прийняття рішення піде ще тиждень-два, то так має бути… Німеччина має проявити високий рівень обережності, навіть якщо нашим українським друзям це складно зрозуміти", – сказав міністр оборони. 

Нагадаємо, цього тижня депутати німецького Бундестагу від коаліції написали листа до канцлера Олафа Шольца та міністра оборони Бориса Пісторіуса, у якому, зокрема, вимагають передати Україні далекобійні ракети Taurus.

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