Україна нарощує засоби для збиття російських безпілотників – ЗСУ

Україна нарощує засоби, якими збиваються ворожі безпілотники. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Командування повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє Укрінформ.

"Мобільні вогневі групи підвищують свою майстерність. Нам треба нарощувати те озброєння, яке може знищувати "Шахеди". Маючи локатор, маючи радіолакаційний супровід цілі, таким чином, в автоматичному режимі зенітні гармати чи крупнокаліберні кулемети зможуть його ефективно знищувати.

Саме мобільні вогневі групи - найбільш раціональний метод знищення "Шахедів". На даний момент за статистикою зенітно-ракетні війська є основними знищувачами "Шахедів" та ракет" , - сказав Ігнат.

Як зауважив речник Повітряних Сил, необхідно розуміти, що ворог буде нарощувати виробництво безпілотників і публічно оголошує про відкриття таких заводів.

"Україна своєю чергою також нарощує виробництво ударних БПЛА, розуміючи, що це працює" , - сказав Ігнат.

Він наголосив, що безпілотник - це серйозна зброя, і не слід применшувати шкоду від нього.

"Якщо цей безпілотник, баражуючий боєприпас влучить точно в уразливе місце, то наслідки можуть бути серйозні. Саме тому зараз нарощуються всі засоби, які здатні знищувати цю ціль як вдень, так і вночі" , - сказав Ігнат.

Ігнат додав, що задачею військ РФ є виснаження української ППО.