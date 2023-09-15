Кабмін розширив програму доступних кредитів для бізнесу: що змінилося

Кабінет міністрів вніс зміни до механізмів державної підтримки бізнесу за програмою "Доступні кредити 5-7-9%". Зокрема, посилено підтримку перероблення та проєктів енергоефективності на всій території України, бізнесу на деокупованих територіях, додано механізми держпідтримки за договорами факторингу, повідомляє Ліга.Фінанси.

Ухвалені урядом зміни, зокрема, передбачають для бізнесу на деокупованих територіях:

- компенсацію відсотків за програмою до рівня 1% на перші два роки, 5% з наступного року на інвестиційні цілі та 3% на фінансування оборотного капіталу;

- збільшення терміну кредитування до 10 років на інвестиційні цілі;

- збільшення ліміту програми до 150 млн грн.

Для бізнесу, що створює найбільшу додану вартість (переробні підприємства за всіма КВЕД Секції С) та за напрямом енергомодернізації передбачено:

- компенсацію відсотків за програмою до рівня 5-7-9%;

- збільшення терміну кредитування до 10 років на інвестиційні цілі;

- збільшення ліміту програми до 150 млн грн.

Для решти випадків встановлюється ставка 13% річних на фінансування оборотних коштів, і залишається ставка на рівні 5-7-9% на інвестиційні цілі.

Рішення уряду доповнено Порядком надання фінансової держпідтримки компаніям за договорами факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги за поставлені товари, виконані роботи, надані послуги тощо).

Основні положення Порядку:

- держпідтримка бізнесу за договорами факторингу здійснюється Фондом розвитку підприємництва;

- фактором може бути лише банк, який має відповідну ліцензію, і лише за договорами внутрішнього факторингу;

- максимальний ліміт фінансування на контрагента та групу – до 95% суми грошової вимоги, або до 150 млн грн (з урахуванням отриманої держпідтримки за програмами кредитування та лізингу);

- максимальний термін користування факторинговим фінансуванням – 360 днів;

- держава компенсує підприємцю витрати на сплату базової винагороди до рівня 13% річних.

Також Порядок регламентує обмеження для банків розмірів процентної ставки, одноразової комісії та комісії за додаткові послуги, підвищеної (штрафної) винагороди за порушення суб'єктом підприємництва умови договору факторингу тощо, встановлює критерії для підприємців, які претендуватимуть на держдопомогу за договорами факторингу та вимоги до договорів факторингу.