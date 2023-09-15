WSJ: США наближаються до надання Україні обмеженої кількості ATACMS

Сполучені Штати наближаються до надання Україні далекобійних ракет ATACMS, щоб посилити контрнаступ України. Про це пише The Wall Street Journal, посилаючись на неназваних посадовців адміністрації президента США Джо Байдена, повідомляє Європейська правда.

За їхніми словами, плани, які розглядають в адміністрації, передбачають надання обмеженої кількості ракет, що може зменшити занепокоєння Пентагону щодо надмірного використання американських запасів.

Зазначають, що Байден ще не схвалив передачу, але представники адміністрації заявили, що вони по-новому розглядають питання про постачання ATACMS Києву цієї осені, щоб допомогти Україні швидше подолати розгалужену оборону російських військ на півдні.

Раніше Вашингтон вже отримав запевнення, що Київ не використовуватиме надану їй американську зброю для ударів по території РФ. Як йдеться у матеріалі, будь-які положення про застосування ATACMS залежатимуть від подібної обіцянки України.