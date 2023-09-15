У центрі Києва демонтували радянську символіку часів СРСР

У центрі Києві демонтували радянську символіку та прибрали анотаційну дошук російською мовою з обеліска "Місто-герой Київ", повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Київська міська рада із посиланням на заступницю голови КМДА Ганну Старостенко.

За її словами, працівники Департаменту територіального контролю завершують роботи з демонтажу елементів з обеліска на Галицькій площі. Роботи виконуються Департаментом територіального контролю Києва.

У Департаменті зазначають, що під час виконання робіт прибрали зірки на бічних сторонах обеліска та анотаційну дошку російською мовою. А також змінили напис "1941" на "1939" – рік, коли почалася Друга світова війна.