Білоруські добровольці заявили про звільнення Кліщеївки, але потім видалили цю інформацію (Оновлено)

Полк імені Кастуся Калиновського повідомив про звільнення села Кліщіївка в Бахмутському районі Донецької області та показав відео, на якому видно, як бійці йдуть населеним пунктом. Потім у полку видалили цю інформацію, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться в повідомленні полку в соцмережах.

"На відео – кадри, зняті медиками Калиновського полку, які в’їжджають у звільнену від російських окупантів Кліщіївку (передмістя Бахмута). Село було визволено, в тому числі, зусиллями бійців батальйону "Волат" та батальйону "Литвин" Калиновського полку, а також полкового БПЛА ім. Микити Кривцова" , – зазначається в повідомленні.

Оновлено: Згодом в полку видалили інформацію та допис про Кліщіївку. Схожа ситуація трапилася 14 вересня, коли заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила про звільнення Андріївки неподалік від Кліщіївки. Захисники назвали інформацію "передчасною", але 15 вересня Генштаб офіційно заявив про звільнення Андріївки.

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