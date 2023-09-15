Україна повернула тіла ще 51 загиблого оборонця – Коордштаб

Українській стороні вдалося репатріювати на підконтрольну українському уряду територію тіла 51-го загиблого оборонця, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими в Telegram.

Повідомляється, що передача тіл відбулася завдяки спільній роботі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ та Управління з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин МВС.

Вказано, що загалом за два роки роботи вдалося репатріювати тіла 1832 українських захисників.