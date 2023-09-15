Шмигаль: Фонд держмайна України підготував до приватизації 5 великих об'єктів

Фонд держмайна України підготував до приватизації п'ять великих об'єктів, які будуть виставлені на продаж у 2024 році, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції в Києві 15 вересня.

За словами прем'єра, це буде п'ять об'єктів у рамках великої приватизації. Він висловив сподівання, що продаж відбудеться наступного року.

Однак назв об'єктів Шмигаль не озвучив.

За його словами, згідно з проєктом держбюджету-2024, який уряд затвердив у п'ятницю, надходження від приватизації наступного року заплановано на рівні 4 млрд грн.

При цьому у системі аукціонів "Прозорро.Продажі" днями було опубліковано перелік 15 об'єктів великої приватизації, до якого увійшли, зокрема, контрольні пакети акцій:

Одеського припортового заводу,

"Центренерго",

Об'єднаної гірничо-хімічної компанії,

"Українських енергетичних машин",

"Електроважмашу",

"Сумихімпрому".

Також до приватизації готуються держпакети акцій:

Дніпровського електровозобудівного заводу,

НАК "Украгролізинг",

"Азовмашу",

"Індару",

"Оріани",

51-відсоткова частка Запорізького титано-магнієвого комбінату.

Крім того, планується приватизація цілісних майнових комплексів:

ДП "Вугільна компанія "Краснолиманська",

Уманського лікеро-горілчаного заводу,

Заводу алюмінієвої фольги.

Організатором виступає Фонд держмайна (ФДМ) України, проте терміни продажу відсутні.

Нагадуємо:

У вересні 2022 року Фонд держмайна України відновив малу приватизацію.

З того часу мала приватизація в Україні під час війни побила десятирічний рекорд.