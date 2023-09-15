Український морський дрон підбив російський корабель "Самум" - джерела
Український морський дрон у четвер 14 вересня підбив російський ракетний корабель "Самум", повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють співрозмовники УП в СБУ.
За інформацією джерел, морський дрон СБУ "Морський малюк" влучив по ракетному кораблю "Самум" недалеко від входу у Севастопольську бухту.
"Малюк" влучив у задню праву частину судна, завдавши значних пошкоджень, через що корабель втратив хід.
Джерела стверджують, що росіянам довелося відбуксирувати "Самум" на ремонт "із великим диферентом на корму і креном на правий борт".
Для цієї атаки СБУ використала експериментальний зразок морського дрону, який здатен працювати в шторм, ховаючись від виявлення за високими хвилями. Під час спецоперації висота хвиль сягала 1,5 - 2 м.
Передісторія:
- Міноборони РФ 14 вересня повідомило про спробу ЗСУ атакувати безекіпажним катером 14 вересня ракетний корабель "Самум". Росіяни заявили, що атака була "безуспішна".
- У серпні голова СБУ Василь Малюк розповів, що виготовлення морських надводних дронів, які Україна успішно використовувала для атаки на Кримський міст та російські кораблі, налагодили на території країни на одному з підземних виробництв.
- Морські дрони, які пошкодили Кримський міст у липні 2023 року, були названі "SeaBaby" ("Морський малюк").