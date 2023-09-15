Український морський дрон підбив російський корабель "Самум" - джерела

Український морський дрон у четвер 14 вересня підбив російський ракетний корабель "Самум", повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють співрозмовники УП в СБУ.

За інформацією джерел, морський дрон СБУ "Морський малюк" влучив по ракетному кораблю "Самум" недалеко від входу у Севастопольську бухту.

"Малюк" влучив у задню праву частину судна, завдавши значних пошкоджень, через що корабель втратив хід.

Джерела стверджують, що росіянам довелося відбуксирувати "Самум" на ремонт "із великим диферентом на корму і креном на правий борт".

Для цієї атаки СБУ використала експериментальний зразок морського дрону, який здатен працювати в шторм, ховаючись від виявлення за високими хвилями. Під час спецоперації висота хвиль сягала 1,5 - 2 м.

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