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Шмигаль: У бюджеті на 2024 рік коштів на вибори не передбачено

Шмигаль: У бюджеті на 2024 рік коштів на вибори не передбачено
Фото: kmu.gov.ua

У державному бюджеті на 2024 рік коштів на вибори не передбачено, повідомляє Економічна правда.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на пресконференції 15 вересня.

"У бюджеті на наступний рік на вибори кошти не передбачено, немає навіть рядка "на вибори", - сказав Шмигаль.

Він також додав, що уряд не виборний орган, тому вибори уряд цікавлять найменше.

Прем'єр підкреслив, що його позиція щодо виборів збігається з позицією президента: наразі немає юридичних механізмів і розуміння, як провести вибори в умовах повномасштабної війни.

"Для нас основне - визнання результатів виборів... Якщо ми зможемо з партнерами це забезпечити, тоді можна про цю тему говорити, досліджувати, шукати виходи і варіанти", - наголосив він.

Нагадуємо:

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що немає розуміння, як могли б проголосувати військові в зоні бойових дій, як міжнародні спостерігачі змогли б спостерігати за такими виборами в небезпечних районах. А також немає відповіді на питання, що робити з окупованими територіями, біженцями за кордоном  та із внутрішньо переміщеними особами, які не завжди зареєстровані.

У серпні Центральна виборча комісія затвердила орієнтовний обсяг видатків на вибори президента та народних депутатів у 2024 році. Відповідну постанову від 15 серпня 2023 року було оприлюднено на сайті ЦВК.

Зазначалося, що зазначені розрахунки було здійснено для Мінфіну, який попросив надати бюджетні запити на 2024 рік.

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