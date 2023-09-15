Шуфричу почали обирати запобіжний захід, але за закритими дверима

Печерський районний суд Києва у п'ятницю, 15 вересня, почав обирати запобіжний захід народному депутату Нестору Шуфричу, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє кореспондент з будівлі суду.

Шуфричу почали обирати запобіжний захід, однак засідання буде проходити у закритому режимі.

Варто зауважити, що сам нардеп та його адвокати наполягали на проведенні відкритого засідання. А от прокуратура навпаки - просила в суду закритого режиму. Це нібито пов'язано з необхідністю збереження держтаємниць.

Що відомо про справу Шуфрича

Сьогодні вранці стало відомо, що до нардепа Шуфрича прийшла з обшуками Служба безпеки України. Правоохоронці виявили вдома у нардепа георгіївські стрічки, медалі, ордени, а також колекцію російських кітелів та радянських документів.

У Шуфрича, за даними джерел, також знайшли документ зі схемою "автономії" для Донецької та Луганської областей, датований 2014 роком. На документі також є підпис колишнього нардепа Віктора Медведчука, якого підозрюють у державній зраді.

Пізніше СБУ повідомила, що нардепу Шуфричу оголосили підозру у державній зраді. У справі йдеться про те, що він працював на Володимира Сівковича - агента ФСБ та колишнього секретаря РНБО. Сівкович координував російську агентурну мережу в Україні.