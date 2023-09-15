Зеленський провів чергову Ставку: про що говорили

Президент Володимир Зеленський у п’ятницю 15 вересня провів чергову Ставку головнокомандувача, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Зеленський у Telegram.

"Ставка. Детальний огляд ситуації на фронті за всіма напрямками. Доповіді Головкома та командувачів: Харківщина, Луганщина, Донбас, Запоріжжя, південь. Доповіді розвідок".

Да його словами, був заслуханий звіт про завершені спеціальні операції та приділена увага плануванню майбутніх.

Крім того, розглядались питання постачання зброї, боєприпасів та всього, що необхідно для фронту.