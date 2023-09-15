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У ГУР підтвердили, що Кадиров перебуває у дуже тяжкому стані

У ГУР підтвердили, що Кадиров перебуває у дуже тяжкому стані
Фото: Twitter

Лідер Чечні Рамзан Кадиров перебуває у дуже тяжкому стані, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

“Ми можемо підтвердити, що у нього (Кадирова - ред.) чергове важке загострення і він перебуває у дуже тяжкому стані останні кілька днів”, - зазначив Юсов.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Кадиров перебуває у комі.

Торік СБУ оголосила в розшук президента Чечні Рамзана Кадирова за посягання на територіальну цілісність України та ведення агресивної війни.

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