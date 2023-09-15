У ГУР підтвердили, що Кадиров перебуває у дуже тяжкому стані
Лідер Чечні Рамзан Кадиров перебуває у дуже тяжкому стані, повідомляє Укрінформ.
Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.
“Ми можемо підтвердити, що у нього (Кадирова - ред.) чергове важке загострення і він перебуває у дуже тяжкому стані останні кілька днів”, - зазначив Юсов.
Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Кадиров перебуває у комі.
Торік СБУ оголосила в розшук президента Чечні Рамзана Кадирова за посягання на територіальну цілісність України та ведення агресивної війни.