Пентагон: США збільшать виробництво снарядів до 100 тисяч штук на місяць

США планують збільшити щомісячне виробництво 155-міліметрових артилерійських снарядів до 100 тисяч штук у 2025 році, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив головний закупник озброєнь Пентагону Біл Лаплант, повідомляє Reuters.

"Ми збираємося вийти на рівень 100 000 на місяць у 2025 році. Ще 6-8 місяців тому ми виробляли 14 тисяч снарядів на місяць, сьогодні - 28 тисяч" , - заявив він.

Попит на 155-мм артилерійські снаряди різко зріс після вторгнення на Україну в лютому 2022 року. Однак запаси союзників, призначені для їхньої власної оборони, закінчилися, оскільки вони спішно поставляли снаряди Києву, який випускає тисячі снарядів на день.

Спільні закупівлі

На початку травня Рада ЄС ухвалила рішення про допомогу для України для спільних закупівель боєприпасів та ракет. Планується передати Україні 1 мільйон снарядів.

Європейське оборонне агентство (EDA) 5 вересня підписало перші контракти на спільну закупівлю артилерійських снарядів для України. Члени ЄС купуватимуть універсальні снаряди для найпоширеніших артилерійських гаубиць: французької Caesar, польської Krab, німецької Panzerhaubitze 2000 та словацької Zuzana.