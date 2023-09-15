Бербок: Путін йде в порожнечу, якщо думає, що світ звикне до війни

Держсекретар США Ентоні Блінкеном провів у Вашингтоні зустріч із міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок, на якій вони обговорили питання війни РФ против України, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє Tagesschau.

Очільники зовнішньополітичних відомств США та Німеччини на спільній пресконференції запевнили Україну в подальшій підтримці в загарбницькій війні, яку веде РФ.

"Ми підтримуємо Україну, ми підтримуємо народ України доти, доки він нас потребуватиме. Путін йде в порожнечу, якщо думає, що світ звикне до війни, тому що є інші проблеми", – заявила Бербок.

Натомість Блінкен заявив, що сильна підтримка України з боку США та десятків інших країн продовжиться – у військовому, економічному та гуманітарному плані. Він також подякував Німеччині за її лідерство у підтримці Києва.

"Німеччина є другим найбільшим прихильником України у світі після США", – зазначив Держсекретар Сполучених Штатів.

Раніше повідомлялося, що Блінкен обговорить із главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок питання посилення протиповітряної оборони України під час її візиту до США.

Перед цим Бербок заявила, що найближчими місяцями потрібно посилити протиповітряну оборону України.

Глава зовнішньополітичного відомства ФРН закликала захистити критичну інфраструктуру України під час прийдешньої холодної пори року.

Під час її зустрічі з українським колегою Дмитром Кулебою в Києві серед іншого йшлося про додаткові системи ППО для захисту української енергосистеми і портів.

Перед цим Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги для України, куди зокрема увійшло обладнання для підтримки і зміцнення систем протиповітряної оборони України.