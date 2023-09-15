Зеленський поговорив з головою Єврокомісії після компромісу щодо зерна

Президент Володимир Зеленський провів телефонні переговори з очільницею Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн після того, як її відомство оголосило про компроміс щодо імпорту українського зерна в ЄС, повідомляє Європейська правда.

Про це Зеленський повідомив у соцмережах.

Голова держави підкреслив, що обмеження з боку Єврокомісії щодо доступу української аграрної продукції на ринок Європейського Союзу відтепер зняті.

"Щиро вдячний Урсулі фон дер Ляєн за дотримання слова та правил вільного ринку. Це приклад справжньої єдності й довіри між Україною та ЄС. Європа виграє завжди, коли правила працюють, а договори виконуються", – додав він.

Зеленський застеріг, що важливим також є й виявлення європейської єдності на двосторонньому рівні.

"Щоб сусіди в час війни Україну підтримали. А якщо їхні рішення порушуватимуть право ЄС, Україна буде цивілізовано відповідати", – додав президент.

Європейська комісія раніше в п'ятницю оголосила, що не буде продовжувати обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України після 15 вересня, але Київ погодився вжити заходів з обмеження імпорту зі свого боку.

Польща вже встигла заявити, що все одно запровадить одностороннє обмеження на українське зерно. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль раніше анонсував звернення до арбітражу Світової організації торгівлі.