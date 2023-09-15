Зеленський прокоментував деокупацію Андріївки

Звільнення села Андріївка Донецької області від російських окупантів є дуже потрібним результатом для України, повідомляє Ділова столиця.

Про це у вечірньому зверненні наголосив президент України Володимир Зеленський.

"Є вагомий і дуже потрібний Україні результат на Бахмутському напрямку: наші воїни звільнили Андріївку. 3-та штурмова, всі задіяні сили, штаб, командувач генерал Сирський (командувач сухопутними військами Олександр Сирський) — хлопці, всім вам дякую" , — заявив глава держави.

Він також зазначив, що активні дії українських захисників продовжуються в районі Кліщіївки та Курдюмівки. У той же час 36-а окрема бригада морпіхів дуже потужно діє в районі Опитного і Водяного.