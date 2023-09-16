ISW: Для російських військ погіршилася тактична ситуація на південь від Бахмута
Українські військові звільнили Андріївку і продовжили наступальні операції поблизу Бахмута та на заході Запорізької області, а для російських військ погіршилася тактична ситуація на південь від Бахмута, повідомляє Українська правда.
Про це пише Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на російських військових.
Український Генеральний штаб та інші українські офіційні особи повідомили, що українські сили звільнили Андріївку 14 вересня та досягли часткового успіху поблизу Кліщіївки.
15 вересня українська 3 окрема десантно-штурмова бригада повідомила, що її особовий склад звільнив Андріївку та "повністю знищив" російську 72-у окрему мотострілецьку бригаду (3-й армійський корпус) після того, як оточили їх.
Генштаб України повідомив, що українські війська продовжують наступальні дії на заході Запорізької області та завдають значних втрат російській живій силі та техніці поблизу Вербового.
За даними ISW, підрозділи 72-ї бригади раніше зазнали значних втрат під час локалізованих українських контратак у районі Бахмута у травні 2023 року та, ймовірно, повністю деградували. Українська 3 десантно-штурмова бригада заявила, що звільнення Андріївки відкриває можливості для прориву на південному фланзі Бахмута і що в цьому районі тривають бої.
Російські військові визнали, що тактична ситуація на південь від Бахмута для них погіршується, і висловили стурбованість тим, що українські сили можуть загрожувати російському угрупованню в Бахмуті.
Ключові висновки ISW за 15 вересня:
- 14 вересня українські війська звільнили Андріївку в районі Бахмута, а 15 вересня продовжили наступальні дії поблизу Бахмута та на заході Запорізької області.
- Депутат Держдуми РФ і колишній заступник командувача Південним військовим округом (ПВО) генерал-лейтенант Андрій Гурульов поскаржився на брехню в російських військових і підкреслив ефективність української ППО проти російських вертольотів.
- Українські війська 14 вересня завдали ударів з морських безпілотників по російських кораблях у Чорному морі.
- 15 вересня російські війська завдали ще одну серію ударів з БПЛА Шахед-131/-136 по тилових районах України.
- Голова комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов прямо заявив, що мобілізовані будуть демобілізовані лише після закінчення "військової спеціальної операції" Росії.
- Міністерство оборони Росії продовжує спроби взяти під контроль операції Групи Вагнера в Північній Африці і, можливо, доручило виконувати це завдання колишньому командувачу Повітряно-космічними силами (ВКС) Сергію Суровікіну.
- Російські війська вели наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка-Донецьк, на заході Запорізької області та 15 вересня просунулися на окремих ділянках.
- Російська окупаційна влада продовжує зусилля зі зміцнення наземних ліній зв’язку (GLOC), що з’єднують окупований південь України з Росією та окупованим Кримом.